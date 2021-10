Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez acorda o mare importanța abordarii schimbarilor climatice și pune in aplicare cu seriozitate „Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbarile climatice” și „Acordul de la Paris”, accelereaza tranziția catre dezvoltarea ecologica cu emisii reduse de carbon, urmarind cu hotarare…

- China pune in aplicare cu seriozitate Convenția ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Fața de Femei, Conventia Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului și alte convenții internaționale care protejeaza drepturile și interesele femeilor și ale copiilor, pentru a atinge Obiectivele…

- China „va urma neabatut drumul multilateralismului și va fi intotdeauna o aparatoare ferma a ordinii internaționale”, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, la adunarea jubiliara dedicata revalidarii Chinei in cadrul ONU. Afectate de schimbarea situației internaționale, nemaiintalnita in ultimul…

- Președintele chinez, Xi Jinping, a declarat la o reuniunea cu ocazia implinirii a 50 de ani de la revalidarea Chinei la ONU ca țara va urma calea deschiderii și reformei și va fi un contribuitor important la dezvoltarea mondiala. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus ca dezvoltarea Chinei…

- Președintele chinez Xi Jinping a declarat marți ca va intensifica sprijinul pentru alte țari in curs de dezvoltare in dezvoltarea de proiecte verzi și cu emisii reduse de carbon. Acest lucru inseamna ca nu va construi in strainatate noi proiecte de energie pe baza de carbune. Xi a facut anunțul printr-o…

- Compania de construcții INAMSTRO in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași anunța ca Lucrarile de reabilitare ale infrastructurii cailor de acces și locurilor de parcare publice in cartierul Frumoasa au fost incheiate cu succes in data de 09.09.2021 Dezvoltarea si modernizarea spațiului public este…

- Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a publicat datele actualizate, pe proiecte județene sau proiecte intrajudețene și naționale, cu toate contractele semnate din toate Programele Operaționale 2014-2020, pana la data de 31.06.2021. Seturile de date cu toate proiectele județene și intrajudețene…

- Dupa plecarea americanilor din Afganistan, talibanii se orienteaza rapid spre China. Surse informate din Beijing, citate de corespondentul RFI in capitala chineza, au relatat ca joia trecuta a avut loc o convorbire telefonica intre diplomații chinezi și reprezentanți ai talibanilor. Aceștia din urma…