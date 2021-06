China a adoptat o lege pentru contracararea sancţiunilor străine Parlamentul chinez a adoptat joi o lege pentru a contracara sanctiunile straine, intr-un context de presiune tot mai mare din partea SUA si a aliatilor lor fata de Beijing, au relatat joi media chineze, citate de AFP. Administratia presedintelui american Joe Biden a extins saptamana trecuta lista neagra cu firme straine in care americanii nu au dreptul sa investeasca, in numele securitatii nationale. Un numar de 59 de companii chineze, acuzate ca sustin activitatile militare ale Beijingului, figureaza de acum pe aceasta lista neagra, fata de 31 anterior. China a denuntat initiativa Washingtonului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

