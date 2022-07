Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a lovit duminica orasul Foshan din provincia Guangdong situata in sudul Chinei, au anuntat autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.Tornada a lovit districtul Nanhai din Foshan in jurul orei locale 7:20 si a durat aproximativ un minut. Fii la curent cu cele mai…

- O persoana a murit si alte sase au fost ranite in cutremurul cu magnitudinea 6,1 grade care a avut loc miercuri dimineata si in replica survenita ulterior in provincia Sichuan (sud-vestul de Chinei), a informat televiziunea publica citata de AFP. Seismul a avut loc in districtul Lushan, care apartine…

- Orasul Shanghai iese pe 1 iunie din carantina COVID care a durat doua luni. Majoritatea locuitorilor celui mai mare oraș din China iși vor putea parasi acum locuințele, informeaza Antena3 . Vestea a fost primita cu o explozie de bucurie, dar și cu o oarecare ingrijorare din partea oamenilor epuizați,…

- Cinci persoane au murit in urma unor caderi de pietre in regiunea Rongxian din provincia Sichuan, situata in sud-vestul Chinei, au anuntat marti autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Zeci de persoane sunt imobilizate sau date disparute dupa prabusirea unui imobil in centrul Chinei, au anuntat sambata responsabili locali, in a doua zi a operatiunilor de salvare, relateaza AFP. Imobilul cu opt etaje s-a prabusit vineri dupa-amiaza in orasul Changsha. In imobil se aflau un hotel, mai…

- Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut „sa se actioneze fara intarziere” dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, informeaza AFP. China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta…

