​China: 51 de copii, răniți la grădiniță, după ce un tânăr i-a stropit cu sodă caustică Peste 50 de persoane, în principal copii, au fost ranite într-o gradinița din sud-vestul Chinei, unde un individ a stropit elevii și educatorii cu soda caustica, au anunțat mari autoritațile locale, citate de AFP.



Atacul a avut loc luni la ora 15,35 (07,35 GMT) în localitatea Kaiyuan din provincia Yunnan, au precizat autoritațile, pe rețeaua sociala Weibo.



Municipalitatea a anunțat ca un suspect în vârsta de 23 de ani, denumit Kong, a sarit gardul gradiniței înainte de a începe sa pulverizeze cu soda caustica victimele.



