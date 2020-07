Chin pentru turiștii români în Grecia! Coadă de 5 kilometri la singurul punct vama deschis la frontiera bulgaro-grecească E haos total pentru romanii care au plecat in vacanțe in Grecia, dupa ce autoritațile au decis ca doar un punct de frontiera sa ramana deschis ca sa poata sa urmareasca fluxul de turiști. Grupurile publice ale impatimiților de vacanțe pe insulele elene sunt pline de mesaje și imagini arata cozile care s-au format. Testele […] The post Chin pentru turiștii romani in Grecia! Coada de 5 kilometri la singurul punct vama deschis la frontiera bulgaro-greceasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

