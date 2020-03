Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex a primit de la Ministerul Sanatatii aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu concentratie 1,25%. Incepand de maine hipocloritul se va lansa in productie pe platformele de la Ramnicu Valcea si Onesti in efortul de a incetini si a limita raspandirea COVID-19 in Romania.

- Rompetrol KMG International continua sa sprijine sistemul de sanatate romanescin contextul pandemiei de COVID 19, prin donarea de carburant pentru transportul medical de urgenta, finantarea cercetarii si achizitionarea de echipament,kituri de testare si materiale necesare pentru unitatile medicale din…

- Carmen Uscatu (Asociatia ”Daruieste Viata”) reclama ca un secretar de stat din Ministerul Sanatatii nu raspunde la telefon de trei zile, desi e singura persoana care ar putea decide in privinta productiei de biocide: Covid e Colectiv, dar la puterea a 10-a.

- Multe companii romanesti sunt afectate, in plina criza Covid-19, in acelasi mod in care sunt destabilizate afacerile din statele in care acest virus a patruns, spune Oana Simon, general manager al producatorul de dispozitive medicale Novei Medical, care afirma ca, daca pana acum compania ducea o…

- Mastercard se alatura initiativei Asociatiei Daruieste Viata de combatere a coronavirusului COVID-19 in Romania, care a anuntat ca toate donatiile primite incepand cu data de 11 martie vor fi redirectionate catre sprijinirea eforturilor derulate de institutiile care gestioneaza criza, pentru consolidarea…

- Autoritatile uzbece au anuntat duminica primul caz de imbolnavire cu Covid-19. Este vorba despre un barbat care s-a intors recent din Franta. Guvernul a luat mai multe masuri de preventie.Ministerul Sanatatii din Uzbekistan, tara din Asia centrala cu 34 de milioane de locuitori, a facut anuntul.…

