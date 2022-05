Stiri pe aceeasi tema

- Evaluata anticipat la 21 de milioane de lei, in urma unui plasament privat, STK Properties Cluj s-a listat azi pe piața AeRO a Bursei de Valori București dupa ce a atras 3,5 milioane de lei de la investitori pentru un proiect imobiliar in cartierul Buna Ziua.

- Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net consolidat de 979,6 milioane lei, cu 111,24% (plus 515,9 milioane lei) mai mare comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent…

- Rezultate de excepție reușite de un elev din Onești. Octavian Susanu, elev in clasa a XII-a la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, a izbutit, pe parcursul unui singur an școlar, 2021-2022, sa se califice la nu mai puțin de trei olimpiade... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Raport Deloitte-PWNR Ponderea femeilor cu funcții de conducere a crescut in Romania in ultimii ani, numarul companiilor listate pe piața reglementata a Bursei de Valori București (BVB) care au cel puțin o femeie intr-o poziție de conducere ajungand la 62%, in creștere cu aproape 20% fața de 2015, potrivit…

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta intentia de a atrage pana la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o operatiune de majorare de capital social cu aport in numerar, care…

- Bittnet, un grup de companii IT listate pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, anunta prima tranzactie de M&A din 2022, prin finalizarea negocierilor privind preluarea integrala a TopTech, companie locala specializata in echipamente si solutii IT&C, potrivit unui comunicat al companiei.…

- S&P Global Ratings a confirmat ratingul de credit pentru datoria pe termen lung a Bancii Internationale de Investitii (IIB) la nivelul "A-" cu perspectiva negativa, in timp ce Fitch Ratings l-a scazut la "BBB", de la "A-", plasand de asemenea o perspectiva negativa ratingului, potrivit unui raport…

- Norofert (NRF), conglomerat agroalimentar ce acopera intreg lanțul de producție agricola, de la producție vegetala pana vanzarea și distribuția de inputuri ecologice, sarbatorește astazi, 3 martie, doi ani de la listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București. De la debutul la Bursa, investitorii…