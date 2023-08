Stiri pe aceeasi tema

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…

- Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut la finalul primului semestru pana la 153,1 miliarde lei (+8,94% fata de 31 decembrie 2022), iar creditele au ajuns la 69,5 miliarde lei (+2,13% fata de 31 decembrie 2022). Depozitele clientilor Bancii Transilvania au ajuns la 122,5 miliarde lei…

- Numarul romanilor milionari in dolari a ajuns la 38.000 in 2022, in creștere cu peste 1.000 de persoane fața de anul precedent, informeaza Profit.ro, care citeaza un raport al bancii elvețiene Credit Suisse.La finalul anului 2022, 38.000 de romani aveau o avere estimata la peste un milion de dolari,…

- Natalitatea continua sa scada atat de la luna la luna, cat si de la an la an. In primele 6 luni ale acestui an s-au nascut puțin peste 73.000 de copii , fiind cel mai mic numar de nasteri din ultimii 145 de ani. Doar puțin peste 73.000 de copii s-au nascut in primul semestru din 2023. Este cel mai mic…

- Intr-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan , europarlamentar și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a transmis un mesaj in care arata Guvernului Romaniei de unde sa colecteze bani la bugetul de stat.„Daca Guvernul vrea cu adevarat bani la buget, daca avem curaj și suntem cu adevarat responsabili…

- Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetica din Grecia, la care statul elen este cel mai mare actionar, cu peste 34% din capital, si care se afla in curs de preluare a principalelor operatiuni din Romania ale italienilor de la Enel, a raportat un profit net de 181,5 milioane euro…

- ”Casa de brokeraj pe burse internationale XTB, listata pe bursa de la Varsovia si lider in industria fintech, a publicat rezultatele financiare preliminare pentru prima jumatate a anului 2023. Intr-un mediu de volatilitate mai redusa pe pietele financiare si de marfuri in T2 2023, compania a raportat…

- O firma care comercializeaza produse chimice pentru agricultura, inființata in 2020, a ajuns la o cifra de afaceri de 70 de milioane de euro in 2022, arata Ziarul de Iași.Potrivit sursei citate, de la o cifra de afaceri de 121,2 mil. lei (24 mil. euro) in 2021, firma ieseana Fertil Star a…