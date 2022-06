Chimcomplex câştigă procesul cu compania Amerocap Curtea de Apel Bacau a respins, prin decizie definitiva, pretentiile Amerocap fata de Chimcomplex privind comisionul de succes al tranzactiei de achizitie a activelor Oltchim, informeaza, luni, producatorul si furnizorul de substante chimice. „Solutia victorioasa impotriva Chimcomplex anuntata triumfal de catre compania Amerocap la data de 22.06.2021 a fost reformata de catre Curtea de Apel Bacau care, prin decizie definitiva, a respins ca nefondate pretentiile Amerocap privind comisionul de succes al tranzactiei de achizitie a activelor Oltchim. „Solutia pe scurt: I. Respinge apelul declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

