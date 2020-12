Chimcomplex Borzeşti a avut pierderi de 32,91 milioane lei în primele nouă luni ale anului Cifra de afaceri a scazut cu 22%, la 804,24 milioane lei in perioada ianuarie-septembrie 2020, de la 1,032 miliarde lei in aceeasi perioada din 2019. ”Veniturile totale in trimestrul III 2020 au fost de 816.154.017 lei, din care 808.787.101 lei venituri din exploatare si 7.366.916 venituri financiare. Cheltuielile totale inregistrate in trimestrul III 2020 au fost de 843.912.662 lei, din care 763.737.740 lei cheltuieli de exploatare si 80.174.922 lei cheltuieli financiare. Profit/Pierdere: La 30 septembrie 2020 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 45.049.361… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

