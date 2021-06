Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bacau a dat castig de cauza, in prima instanta, fondului de investitii Amerocap in procesul intentat Chimcomplex si a obligat proprietarul Oltchim sa plateasca americanilor peste doua milioane de dolari, potrivit portalului instantei.

- Un loc intr-o nava spatiala a Blue Origin care va efectua zborul sau inaugural in spatiu in luna iulie, avandu-l la bord pe miliardarul Jeff Bezos, a fost adjudecat sambata, prin intermediul unei licitatii transmise in direct, cu o oferta de 28 de milioane de dolari, transmite Reuters. La…

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP. Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta…

- In februarie, Gazprom a depus o cerere la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Camera de Comerț și Industrie din Rusia cu o cerere impotriva Moldovagaz pentru o datorie de 371 milioane dolari pentru gaze, transmite știri.md Compania solicita sa colecteze o datorie de 370,5 milioane de dolari…

- Peste 5,2 milioane de dolari si aproape 30.000 de euro este suma pe care doi traficanti de comori dacice ar trebui sa o plateasca Statului Roman pentru sustragerea unui tezaur urias de monede din aur dintr-un sit arheologic. Potrivit adevarul.ro , Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit in 14 aprilie 2021…

- Un judecator din Londra a hotarat ca fiul unui oligarh rus trebuie sa-i plateasca mamei sale 104 milioane dolari despagubiri. Instanța a constatat ca Temur Akhmedov a incercat sa-l ajute pe tatal sau sa ascunda bunuri in timpul procesului de divorț.

- Hackerii santajeaza Apple dupa ce unul din partenerii companiei a refuzat sa plateasca recompensa ceruta în urma infectarii cu ransomware, transmite News.ro.Quanta Computers, o companie taiwaneza, care produce componente pentru Macbook si alte produse Apple, a confirmat ca a fost tinta unui…