Chilli, cățelul care luminează drumul unei nevăzătoare din Timișoara Te-ai intrebat vreodata ce inseamna independența pentru o persoana nevazatoare? Cat de greu este sa nu știi ce culoare are semaforul, sa nu funcționeze semnalul sonor? In Timișoara nu exista nici macar un covor tactil, atat de util pentru aceste persoane. Un caine ghid poate schimba insa viața unei persoane cu dizabilitați de vedere. Este și cazul unei tinere din oraș, care da „examenul” pentru a-l primi pe Chilli. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

