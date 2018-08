Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca nu intelege de ce banii alocati de guvern pentru refacerea cladirii Institutului de Boli Cardiovasculare (IBCV) din Iasi, grav afectata in urma incendiului din luna aprilie nu sunt folositi, sustinand ca din luna mai nu s-a facut nimic (news.ro).Sorina…

- Medicul chirurg Grigore Tinica si alti colegi de-ai sai din conducerea Institutului de Boli Cardiovasculare (IBCV) au intrat in vizorul DNA Iasi inca din 2011. In rechizitoriu se arata ca, la acel moment, existau suspiciuni conform carora la unitatea sanitara mentionata cei din conducere ar fi „angrenati…

- Procurorii anticoruptie au anuntat, ieri, ca l-au trimis in judecata pe managerul Instititului de Boli Cardiovasculare (IBCV) Iasi, cunoscutul chirurg cardiolog Grigore Tinica. Medicul a fost deferit justitiei alaturi de alte doua persoane, pentru o fapta ce ar fi fost comisa acum 8 ani, cand ar fi…

- Chirurgul cardiolog Grigore Tinica, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) sub acuzatia de complicitate la abuz in serviciu.

- ALEXOAE NICOLAIE-GABRIEL, la data faptei administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, FARCASEL VICTOR, la data faptelor director administrativ delegat…

- u directorul IBCV a prezentat activitatea medicala u Grigore Tinica a explicat de ce prefera sa astepte finalizarea reparatiilor decat sa mute tot blocul operator la alt spital Pana ieri, la Institutul de Boli Cardiovasculare nu ajunsese niciun document oficial si, cu atat mai putin, niciun leu dintre…

- Guvernul va aproba alocarea sumei de 10 milioane de lei din fondul de interventie al Executivului pentru inceperea reparatiilor capitale la cladirea Institutului de boli cardiovasculare "Prof. dr. George I. M. Georgescu" din Iasi, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "In luna aprilie a acestui…