Chilia Veche, cuprinsă de teamă. Un glonț a străpuns acoperișul Satul Chilia Veche e cuprins de teama. Aproape de granița cu Ucraina, un glonț ar fi fost tras prin acoperișul unei bucatarii, conform surselor G4Media . Proiectilul insa nu ar fi provenit de pe malul ucrainean al Dunarii, ci ar fi fost tras in casa dinspre Romania. Glonțul e de calibrul 7,62 mm și a patruns prin acoperișul de rigips al casei, cazand in interiorul anexei gospodarești. La fața locului s-au deplasat polițiștii, in vederea efectuarii cercetarilor și s-a deschis dosar penal, sub coordonarea unui procuror. The post Chilia Veche, cuprinsa de teama. Un glonț a strapuns acoperișul appeared… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este ruta principala de export pentru cerealele ucrainene. Vorbim de aproape 25 de milioane de tone care au trecut prin țara noastra, a spus Klaus Iohannis. ”Romania ofera o ruta principala de export pentru cerealele ucrainene, de cand a inceput razboiul au trecut pe la noi aproape 25 de milioane…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, scrie Stiripesurse . ”Mulțumesc pentru atenția cordata Ucrainei, Ma bucur sa pot participa la acest…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca, in cursul zilei de joi, va pleca la Bruxelles, acolo unde va negocia pachetul de masuri fiscale pentru Romania. ”Trebuie sa depașim insa toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR…

- Rusia a anuntat ca drone ucrainene au lovit duminica trei regiuni separate, ranind cinci persoane si fortand doua dintre aeroporturile Moscovei sa devieze zborurile pentru scurt timp, transmite Reuters. Regiunile Rusiei Kursk si Rostov, care ambele se invecineaza cu Ucraina, au raportat lovituri de…

- Moscova a interzis vineri intrarea pe teritoriul Rusiei a mai multor oficiali din Republica Moldova a caror identitate nu a fost dezvaluita, a anuntat agentia rusa RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, relateaza Reuters. Potrivit NewsMaker, e ste vorba, de 18 deputati ai Partidului Actiune…

- UPDATE Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis miercuri, in contextul atacurilor asupra portului ucrainean Izmail, ca „nu au fost identificate amenintari militare directe la adresa teritoriului national sau apelor teritoriale ale Romaniei”, iar in prezent sunt aplicate masuri de „vigilenta intarita”.…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, miercuri, la Bucuresti, la un pranz privat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat ca, in ansamblul relatiilor romano-ungare,…

- S-a creat o ”epidemie de isterie, nu de holera”, nejustificata din punctul de vedere al specialiștilor, transmite medicul constanțean Sorin Rugina. Rugina este unul din cei doi medici rezidenți de pe litoral, care a tratat pacienții in epidemia de holera din 1978-1980. A fost momentul de debut al…