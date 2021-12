Stiri pe aceeasi tema

- Memoria parintelui Ilie Cleopa, unul dintre cuvioșii propuși pentru canonizare in 2025 a fost cinstita in Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin sfințirea locului unde acesta s-a retras in perioada regimului comunist. Evenimentul a avut loc joi, la implinirea a 23 de ani de la trecerea in veșnicie…

- Atelierul de croitorie „Sf. Lidia” al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților angajeaza personal calificat. Persoanele doritoare se pot adresa la: Telefon: 0742.082.050 – Ing. Oana Lenuța LACHE. The post Se fac angajari la atelierul de croitorie „Sf. Lidia” al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților first…

- La biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Rotunda a fost sfințit un Monument al Eroilor Neamului. Evenimentul a avut loc duminica, dupa Sfanta Liturghie oficiata de Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. Sfanta Liturghie a fost oficiata…

- Ziua de ieri, 17 octombrie 2021, a fost prilej de aleasa bucurie pentru comunitatea creștinilor ortodocși din localitatea Voitinel, Protopopiatul Radauți. Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, a savarșit slujba de sfințire a paraclisului care…

- In Duminica a XXI-a dupa Rusalii, numita și Duminica a Sfinților Parinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, 17 octombrie 2021, Biserica parohiei Marginea II, cu hramul „Sfanta Cuvioasa Parascheva” a primit veșmant de har și binecuvantare. Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei…

- La sarbatoarea Nașterii Maicii Domnului, miercuri, 8 septembrie 2021, biserica noua a Manastirii Camarzani din județul Suceava și-a sarbatorit hramul. In mijlocul monahiilor și credincioșilor s-a aflat cu aceasta ocazie Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei…

- Duminica, 5 septembrie 2021, in Duminica a unsprezecea dupa Rusalii, a fost o zi de aleasa bucurie pentru credincioșii din parohia Berchișești, Protopopiatul Suceava II. In mijlocul acestora s-au aflat Inaltpreasfințitul Parinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, și Preasfințitul Parinte Damaschin…

- Un impresionant sobor de inalte fețe bisericești va oficia sfințirea Bisericii Sfantul Ierarh Nicolae din Berchișești. Primarul comunei, Violeța Țaran, a precizat ca sfințirea bisericii va avea loc duminica 5 septembrie , incepand cu ora 8:00. La ceremonia religioasa vor participa Preasfințitul Damaschin…