- Șefii misiunilor diplomatice chiliene din Algeria, Grecia, Danemarca, Romania și Siria au fost informați ca ar trebui sa se pregateasca pentru inchiderea ambasadelor pana la sfarșitul anului. Guvernul chilian a decis sa inchida ambasadele țarii din Algeria, Grecia, Danemarca, Romania și Siria pentru…

- Grecia a fost nevoita sa se confrunte cu riscurile de a reporni turismul internațional, dupa ce autoritațile au anunțat ca 12 din 91 de pasageri aflați la bordul unui zbor de la Qatar Airways catre Atena s-au dovedit pozitivi pentru coronavirus, potrivit theguardian . Drept urmare, ministerul elen pentru…

- Europenii doresc ca Uniunea Europeana sa aiba mai multe competente in abordarea crizelor similare Covid-19, potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European. Respondentii din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania au spus ca au intampinat cele mai serioase probleme financiare, in aceasta…

- Sezonul turistic in Grecia va reincepe din 15 iunie, iar zborurile internationale vor fi reluate de la 1 iulie, anunta Guvernul de la Atena, potrivit agentiei Associated Press, anunța MEDIAFAX.Hotelurile se redeschid pe 15 iunie in Grecia, iar turistii din unele tari vor putea ajunge pe teritoriul…

- Televiziunile locale au prezentat imagini in care a putut fi observat ca politia a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa asupra protestatarilor din El Bosque, care initial au aruncat cu pietre si au incendiat diverse obiecte. Primarul regiunii, Sadi Melo, a declarat la un post local de…

- Danemarca a inceput redeschiderea școlilor de miercuri, dupa o luna de la decizia de inchidere a acestora din cauza pandemiei de coronavirus, devenind astfel prima țara europeana care recurge la ridicarea acestei restricții. Creșele, gradinițele și școlile au fost redeschise miercuri, pentru prima oara…

- Carantina impusa pentru zeci de milioane de europeni este o provocare fara precedent, dar modalitațile de reluare progresiva a vieții economice și sociale se anunța de asemenea o operațiune complexa și plina de necunoscute și riscuri, scrie AFP. In Romania, președintele Klaus Iohannis a avertizat deja…

- Autoritatile elene au anuntat, sambata, prelungirea cu 3 saptamani, pana la 27 aprilie, a masurilor de izolare in vigoare. “Ne asteapta saptamani dificile. Daca relaxam eforturile, virusul ne va distruge”, a declarat Nikos Hardalias, adjunctul Protectiei civile. Guvernul vrea sa impiedice deplasarile…