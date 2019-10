Chile suspendă găzduirea summiturilor APEC şi COP25 din cauza protestelor violente Protestele la nivel national, declansate de majorarea tarifelor la metrou inainte de a evolua in demonstratii mai generale impotriva inegalitatilor, au costat cel putin 20 de vieti si au condus la distrugeri si jafuri pe scara larga. Pinera a anuntat luni o remaniere majora a cabinetului, destituindu-i pe ministrii de interne si de finante, in incercarea de a pune capat protestelor, informeaza Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

