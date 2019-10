Chile: Starea de urgenţă, ridicată duminică, la miezul nopţii (oficial) Starea de urgenta va fi ridicata duminica, la miezul noptii, in toate regiunile din Chile unde a fost decretata, a anuntat presedintia chiliana care se confrunta cu o explozie sociala fara precedent in ultimele decenii, relateaza AFP. Presedintele Sebastian Pinera ''a semnat decretele necesare pentru ca incepand de luni, 28 octombrie, la ora 00.00 (03.00 GMT) sa fie ridicata starea de urgenta in toate regiunile si municipalitatile unde a fost decretata'', potrivit unui mesaj difuzat pe contul de Twitter al presedintiei chiliene. Starea de urgenta a fost decretata pe 18 octombrie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chilian Sebastian Pinera anunta o vasta remaniere a Guvernului si o posibila ridicare a starii de urgenta, dupa o saptamana de greva in mai multe regiuni ale tarii si o manifestatie istorica impotriva inegalitatilor la SantiagoPresedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat sambata…

- Deciziile presedintelui in timpul crizei, cum ar fi decretarea starii de urgenta si scoaterea armatei in strada sau declaratii conform carora Chile este in stare de razboi, nu au facut decat sa influenteze si mai mult starea de spirit a unor cetateni care au decis sa iasa in strada si sa isi exprime…

- Chilienii încearca sa-și reia viața normala luni, dupa trei zile de revolte și jafuri soldate cu 11 morți, cu lungi cozi de așteptare la benzinarii și magazine și într-un climat în continuare foarte tensionat, scrie AFP.Dupa trei zile de revolte și jafuri, țara se teme de noi…

- O dezvaluire-bomba ar putea dinamita mediul politic! Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, ar putea sa faca pușcarie, dupa dezvaluirile RISE Project.Conform unor informații explozive, liderul USR a incalcat legea atunci cand... Citește AICI dezvaluirea care ARUNCA-N AER scena politica…

- Autoritațile de la Santiago de Chile, capitala statului Chile, au declarat sambata starea de urgența dupa ce nivelul violențelor din cadrul protestelor, provocate de creșterea prețurilor pentru transportul cu metroul, s-a amplificat, relateaza site-ul postului BBC preluat de mediafax.Vezi…

- Vlad Chiriches a fost prezentat oficial de echipa care a terminat ultimul sezon de Serie A pe locul 11. "Bine ai venit, Vlad!", a anuntat oficial clubul nero-verde pe Twitter. Vlad Chiriches va deveni cel mai bine platit fotbalist al trupei antrenate de Roberto De Zerbi. Castiga, conform…

- Un excursionist francez a fost descoperit mort in sudul Italiei duminica seara, la noua zile dupa ce sunase la serviciile de urgenta pentru a spune ca a cazut si si-a rupt ambele picioare, dar nu stie exact unde se afla, informeaza DPA. Serviciul de pompieri italian a scris pe Twitter ca salvatorii…

- Latifundiarul din Pipera s-a certat, pe rand, cu moderatorul Dan Filoti si cu analistul postului, Ilie Dumitrescu, dupa care a oferit un motiv halucinant care, deocamdata, il opreste din a veni pe banca pentru a prelua, oficial, rolul antrenorului.