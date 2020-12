Chile: Spectacolul eclipsei totale de Soare ameninţat de ploaie Mii de turisti si oameni de stiinta care s-au deplasat in regiunea chiliana Araucania (sud) pentru a asista luni la o eclipsa totala de Soare ar putea vedea acest spectacol impiedicat de norii si ploile care cadeau sambata, noteaza AFP. Previziunile meteorologice indica o probabilitate de ploaie de 100% pentru luni la ora locala 13.00 (16.00 GMT) la Pucon, in momentul alinierii intre Pamant, Luna si Soare. Speranta pentru cei circa 120.000 de vizitatori deja ajunsi in orasul Pucon, la circa 800 de kilometri sud de Santiago de Chile, este ca furtuna sa se opreasca luni, a explicat primarul orasului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

