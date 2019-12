Chile: Preşedintele Sebastian Pinera promite să combată conflictele de interese Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat luni seara un program de masuri ''anti-abuz'' pentru consolidarea sanctiunilor contra conflictelor de interese, ca raspuns la sentimentul de impunitate pe care chilienii l-au exprimat in timpul crizei sociale, transmite AFP. La 53 de zile dupa debutul celei mai grave crize din Chile dupa revenirea la democratie, in 1990, seful statului chilian a prezentat intr-un mesaj catre conationali un program care vizeaza ''combaterea mai dura a complicitatii si abuzurilor pietei, a delictelor fiscale si a utilizarii informatiilor privilegiate''.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

