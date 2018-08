Chile a adoptat o lege care prevede limitarea accesului vizitatorilor in Insula Pastelui, celebra pentru statuile sale monumentale ''moai'', din cauza suprapopularii turistice, potrivit AFP.



''Aceasta insula este magica, toata lumea vrea sa o viziteze, dar este si o insula delicata, pe care trebuie sa o protejam. Noua lege are ca obiectiv reglementarea turismului'', a declarat presedintele Chile, Sebastian Pinera, pentru postul de televiziune 24 horas vorbind despre aceasta bucata de pamant situata in sud-estul Oceanului Pacific, la 3.500 de kilometri…