Stiri pe aceeasi tema

Doi pasageri clandestini ascunsi in trenul de aterizare al unui avion care facea legatura intre Santiago de Chile si Bogota au fost gasiti morti, a anuntat sambata compania aeriana columbiana Avianca, scrie news.ro.

Un val de caldura care a lovit Chile in aceasta saptamana, aducand temperaturi record in unele regiuni si seceta, a intensificat incendiile forestiere care au mistuit deja peste 7.000 de hectare pe teritoriul tarii din America de Sud, transmite vineri Reuters.

Barbatul care a folosit un pistol cu bile in timpul conflictului izbucnit la o cafenea din Galati a fost retinut si va fi prezentat, marti, instantei, cu propunere de arestare preventiva, potrivit news.ro.

Doi ofițeri de poliție și un trecator au fost uciși pe o proprietate izolata din statul australian Queensland.

Poetul roman Mircea Cartarescu a primit Premiul FIL pentru Literatura in Limbi Romanice in cadrul Targului International de Carte (FIL) de la Guadalajara, Mexic, informeaza EFE marti.

Politia din Somalia a anuntat ca 60 de persoane au fost salvate in timpul asediului asupra hotelului Villa Rose din Mogadiscio, asediu care s-a incheiat dupa 24 de ore.

Tenismenul Rafael Nadal a declarat, intr-o conferinta de presa la Santiago de Chile, ca "toata lumea ar trebui sa aiba libertate de exprimare", facand astfel referire la interdictia FIFA cu privire la banderola "One Love", relateaza Le Figaro.

Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a fost impuscat joi in picior in timpul unui mars in estul tarii, au relatat mai multe posturi locale, transmite Reuters, relateaza Agerpres.