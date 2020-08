Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Carolina Schmidt, a declarat ca ultima piesa din legislatia care interzice pungile de plastic va fi pusa in aplicare, a informat luni ziarul La Tercera. Dupa ce legile initiale privind pungile de plastic au intrat in vigoare in august 2018, marile lanturi de supermarketuri din tara…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a anunțat miercuri un imprumut de 1 miliard de dolari acordat Americii Latine și Caraibelor pentru acces la vaccinul anti-Covid dezvoltat de China. Declarația a fost facuta in timpul unei videoconferințe cu omologii din țarile din America Latina, potrivit CNN.

- Italia a interzis joi intrarea pe teritoriul sau a persoanelor din Serbia, Kosovo si Muntenegru, pentru a evita primirea de cazuri de coronavirus, informeaza Reuters. Intrarea in Italia este interzisa pentru toti cei care s-au aflat in cele trei teritorii in ultimele 14 zile. …

- Magazinele de tip „konbini”, minimarketuri de cartier obișnuite in Japonia, sunt libere sa isi fixeze pretul dorit pentru pungile din plastic. Pretul lor este simbolic, variind in jurul valorii de 3 yeni (mai putin de 3...

- Magazinele din Japonia au inceput de miercuri sa factureze pungile din plastic, in virtutea unei reforme legislative intrate in vigoare si care vizeaza limitarea folosirii in exces a acestor ambalaje poluante de catre locuitorii niponi, informeaza AFP. Magazinele de tip "konbini", minimarketuri…

- Covid-19 a lovit in urma cu cateva luni din plin și continua sa faca și astazi victime in randul populației de pe intreg globul. Cifrele din acest moment indica un numar record de decese. Covid-19 a facut prapad pe intreg globul. Pandemia de coronavirus se apropie acum de 8,2 milioane de infectari.…

- Cea mai mare companie aeriana din America Latina, LATAM Airlines Groupa SA, a solicitat, impreuna cu filialele sale din SUA, Chile, Peru, Columbia si Ecuador, sa intre sub protectia capitolului 11 din...