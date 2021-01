Fostul judecator chilian Juan Guzman, considerat un adversar redutabil al fostului dictator Augusto Pinochet, pus sub acuzare pentru crime impotriva umanitatii sub regimul sau intre 1973 si 1990 dar niciodata condamnat, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza AFP.



Implicat cu obstinatie in numeroase anchete asupra crimelor dictaturii, judecatorul Guzman l-a pus urmarit penal pe Pinochet, cu incepere din 1998, in special pentru asasinatele comise de "Caravana mortii", o trupa de soldati care a strabatut tara executand peste o suta de adversari dupa lovitura…