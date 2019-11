Stiri pe aceeasi tema

- Politia chiliana a arestat duminica un cetatean american care a ranit cu focuri de arma un manifestant in timpul unui mars de protest in statiunea balneara Renaca, langa Valparaiso, in timp ce tara este de trei saptamani prada unei furii sociale fara precedent, informeaza luni AFP potrivit Agerpres…

- Politia spaniola a anuntat marti arestarea ''celui mai cautat fugar din Luxemburg'' si unul dintre cei mai cautati de Europol, Cihan Guzel, condamnat pentru o tentativa spectaculoasa de jaf in aprilie 2013, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cetatean turco-belgian, in varsta de 34 de ani, Cihan…

- Doi barbati in varsta de aproximativ saptezeci de ani au fost grav raniti in incident, potrivit autoritatilor locale. Victimele l-au surprins pe atacator in timp ce acesta incerca sa dea foc usii moscheii, iar el a deschis apoi focul asupra lor, potrivit unui comunicat al autoritatilor publicat pe…

- Un tanar a fost ranit in regiunea lombara dupa ce polițiștii suceveni au facut uz de arma pentru a opri un autoturism in trafic condus de un tanar de 18 ani, baut și fara permis. Potrivit Poliției Sucevea, duminica, polițiștii din cadrul Compartimentului rutier al Poliției Campulung Moldovenesc, aflați…

- Un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat, sambata, in localitatea Ceausu de Campie, din judetul Mures. Din primele informatii, un barbat de 55 de ani, cetatean american, a fost ranit. Potrivit ISU Mures, avionul de mici dimensiuni a aterizat fortat in localitatea Ceausu de Campie, a notat Mediafax.…

- Intr-un comunicat, politia israeliana a indicat ca Amos Dov Silver a fost arestat sambata dimineata la Uman, 200 km sud de Kiev, in timpul unei operatiuni a fortelor de ordine ucrainene 'in deplina cooperare' cu colegii lor israelieni. Potrivit Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), el ar urma…