- Cel puțin 120 de case au fost distruse din cauza incendiilor de vegetație care au afectat orașul Valparaiso din Chile, au informat oficialii, adaugand ca au avut loc evacuari in masa, relateaza site-ul postului BBC.Primarul Jorge Sharp a declarat ca incendiile au fost pornite in mod "intenționat".…

- Incediul a pornit in cursul diminetii de duminica, cand peste o suta de muncitori dormeau in cladirea de patru etaje, situata intr-o zona rezidentiala din New Delhi. In fabrica, unde se produceau ghiozdane, jucarii si produse de papetarie, se aflau mari cantitati de materiale inflamabile,…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce autoritațile au folosit arme și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de manifestanți care au participat la protestele desfașurate la Bagdad, au informat surse din poliție, relateaza Reuters.Unul din protestatari a…

- Un referendum va fi organizat in aprilie 2020 in Chile in vederea revizuirii Constitutiei mostenite din perioada dictaturii lui Augusto Pinochet (1973-1990), a anuntat presedintele Senatului, Jaime Quintana, in conditiile in care aceasta tara este de peste o luna scena unei violente crize sociale,…

- Presedintele Rusiei Vladimir Putin nu are planuri sa participe la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) din Chile luna viitoare, a anuntat miercuri Kremlinul, adaugand ca decizia nu are nicio legatura cu revoltele care au loc in prezent in Chile, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Nu…

- Protestele din Chile continua in ciuda promisiunii autoritaților ca vor face mai multe reforme. Mii de oameni au luat cu asalt, miercuri seara, capitala Santiago, unde s-au inregistrat noi ciocniri violente.