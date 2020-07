Stiri pe aceeasi tema

- ”Desi companiile europene intentioneaza sa accelereze transformarea digitala, este posibil ca investitiile lor mai lente in inovare sa nu le permita sa ajunga din urma companiile americane si chineze. Doua treimi (66%) dintre liderii afacerilor la nivel mondial sunt increzatori ca piata europeana va…

- Caini antrenați pentru detectarea mirosului ar putea detecta cine are COVID-19, anunța cercetatorii. Deși e doar un studiu preliminar, rezultatele sunt foarte incurajatoare.Am vazut, pe durata pandemiei, cat de importante sunt testele de coronavirus. Daca vrem sa ținem numarul de infecții sub control,…

- Google adauga functii in serviciul Maps pentru a alerta utilizatorii in privinta restrictiilor de calatorie legate de Covid-19, pentru a-i ajuta sa isi planifice mai bine traseele, a anuntat luni divizia grupului Alphabet, transmite Reuters, preluata de News.ro. Actualizarea va permite utilizatorilor…

- Numarul deceselor provocate de COVID-19 in Suedia a ajuns, joi, la 3.040, in crestere de la 2.941 miercuri. Autoritatile suedeze au preferat o abordare mai blanda in ceea ce priveste combaterea noului coronavirus, lasand deschise majoritatea scolilor, magazinelor si restaurantelor si bazandu-se…

- Statele Unite au inregistrat 1.883 de decese provocate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, bilant in usoara scadere comparativ cu zilele anterioare, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza sambata AFP. Bilantul total al deceselor provocate in SUA de epidemia noului coronavirus…

- Spitalul CF din Simeria face teste pentru depistarea COVID-19. Testele se fac la cerere și costa 80 de lei. La fel ca la Petroșani, aceste teste rapide depisteaza anticorpii specifici infecției cu noul coronavirus. Este vorba despre teste imunocromatografice 2019-nCoV pentru detectarea de…

- 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) au fost confirmate pana astazi in țara noastra. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate, mai anunța Grupul de Comunicare Strategica. Totodata, pana acum, 552 persoane, diagnosticate…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 718 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 422 in Italia, 196 in Spania, 25 in Franța, 13 in Germania, 47 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2…