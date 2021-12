Chile a anunţat primul caz al variantei Omicron pe teritoriul său Chile a anuntat sambata primul caz al variantei Omicron a coronavirusului pe teritoriul sau, la un calator sosit din Ghana la 25 noiembrie, noteaza AFP. "Acest strain, cu domiciliul in Chile, a intrat in tara cu un test PCR negativ", dar testul suplimentar obligatoriu la sosirea pe aeroport a dat un rezultat pozitiv, a explicat intr-un comunicat ministerul regional al sanatatii din orasul chilian Valparaiso, situat la 120 de kilometri vest de capitala Santiago. Acest pasager, care primise doua doze de vaccin Pfizer, "este in stare buna si a fost plasat in izolare", initial la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

