Children's Day 2020. Ziua copilului 2020. Google a creat un nou Doodle petru a-i omagia pe copii. Despre ziua copilului

- Doi piloți pasionați de tehnica au creat un dispozitiv de igienizare extrem de eficient cu ajutorul caruia ne putem dezinfecta simultan mainile și talpile pantofilor, la intrarea in spații inchise.

- Parlamentul European (PE) a anuntat ca vineri a inaugurat in sediul sau din Bruxelles un punct de informare LGTBI, care va fi o ''stea polara'' in lupta acestei institutii europene impotriva discriminarii si violentei fata de acest colectiv, relateaza agentia EFE. La o conferinta de…

- Astazi, celebrul motor de cautare Google, a creat un nou Doodle cu care deschide prima pagina.Doodle de astazi il sarbatoreste pe fotbalistul britanic si antrenorul Frank Soo, despre care spune ca a facut un pas inainte si a rupt barierele rasiale jucand pentru echipa nationala engleza in timpul celui…

- 22 aprilie, Ziua Planetei Pamant, este sarbatorita de Google cu un doodle special: o albina care zumzaie in drumul spre polenizare a florilor, proces esential in mentinerea intregii vieti pe Pamant.

- ZIUA PAMANTULUI - 2020. Ziua Pamantului a fost fondata de senatorul american Gaylord Nelson in anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politica din dezinteresul pe care il arata fața de mediu. In anul 2009, ONU a declarat ziua de 22 aprilie ca sarbatoare oficiala a planetei Pamant și expresie comuna…

- Astazi, Google a creat un nou Doodle, special pentru Ziua Pamantului.In prim planul Doodle ului cu care Google deschide, astazi, pagina de start, se vede o albina jucausa in minunata ei activitate de polenizare. In fiecare an, in ziua de 22 aprilie se sarbatoreste Ziua Pamantului, ziua cand s a nascut…

- Ignaz Philipp Semmelweis, care a trait intre 1 iulie 1818 si 13 august 1865, a fost un medic si om de stiinta maghiar, considerat un pionier al procedurilor antiseptice. S-a nascut la Budapesta, dar tatal sau era de origine germana. I s-a spus „salvatorul mamelor", pentru ca Ignaz Semmelweis a descoperit…

- Astazi, in contextul expansiunii epidemiei de coronavirus motorul de cautare Google a creat un Doodle nou "in semn de recunoastere a lui Ignaz Semmelweis si a spalarii mainilor". Ignaz Semmelweis, supranumit salvatorul mamelor, s a nascut la 1 iulie 1818, Buda Tabaacute;n, in Ungaria, si a murit la…