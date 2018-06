Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a organizat un intalnire la Casa Alba marți pentru fanii Philadelphia Eagles in urma vizitei anulate la Campionatul Super Bowl din Washington D.C. Una dintre cele mai emoționante parți ale intalnirii a fost interpretarea piesei “God bless America”, moment susținut de corul armatei și președinte.…

- Guess Who s-a bagat intr-o discuție complicata cu trecutul, prezentul și viitorul in noua piesa lansata. „Timp” este lansata la aproximativ un an de cand Guess Who a lansat cel de-al treilea album, „Un Anonim Celebru”. Cea mai spectaculoasa parte este refrenul noului single, ce conține versuri din binecunoscuta…

- Piesa lui Childish Gambino, „This is America” a cucerit publicul și s-a transformat rapid in hit. Conform Asociației industriei de inregistrare din America, „This is America” este certificata pentru a primi discul de platina dupa ce 1 milion de copii ale piesei au fost vandute doar in Statele Unite.…

- Luni are loc Luna plina, numele de Luna Roz venind de la una din primele flori inflorite ale primaverii numita Moss Phlox, care acopera pamantul ca o patura roz. Aceste flori puternic si stralucitor colorate sunt din America de nord si infloresc de obicei in preajma Lunii pline din luna aprilie.Toate…

- Kanye West are in plan salvarea a sute de mii de rezidenți din Chicago și cercul sau de prieteni e super dornic sa ajute. Rapper-ul a venit acum ceva timp cu ideea inființarii unei organizații numita Donda Social, insa ideea a prins contur mai serios saptamana aceasta. Kanye West trimite saptamana aceasta…

- Canabisul sintetic, cunoscut și sub numele de “Spice” sau “Fake weed” a cauzat deja doua morți și 54 de cazuri de sangerare severa in Chicago și Illinois. Toate cazurile au necesitat spitalizare dupa ce persoanele ce au consumat drogul au inceput sa tușeasca sange și sa sangereze grav, iar cauza a fost…

- Fanii se intreaba acum daca cele doua cantarețe sunt impreuna, asta dupa ce Demi Lovato și-a incheiat turneul in America pentru “Show me you love me” imparțind un moment senzual cu Kehlani pe scena. In timpul interpretarii piesei “Lonely” Kehlani a urcat in pat alaturi de Demi Lovato și a surprins-o…

- Teodora Serbanescu, micuta cu ochii de culoarea cerului, a carei poveste v-am relatat-o pentru prima data in urma cu 4 ani, atunci cand a intrat in sala de operatie, se pregateste pentru o noua interventie chirurgicala. Si cum costul acesteia se ridica la nu mai putin de 23.000 de euro plus biletele…