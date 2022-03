O gospodina, oricat de priceputa și harnica ar fi, mai ramane și in pana de idei. Astazi iți venim in ajutor și iți prezentam o rețeta indrazneața. Este vorba despre chifteluțe cu varza și carne. Se prepara destul de rapid, in maxim o ora, iar acest fel de mancare este apreciat de toți membrii familiei, indiferent de varsta.