Chifteluţe cu usturoi şi bere Ingrediente: 500 g carne tocata, 4 felii de paine prajita, 100 ml lapte, 2 oua, 50 g faina, 50 g pesmet, 1 catel de usturoi, 2 crengute de patrunjel, sare si piper dupa gust Pentru sos: 3 cepe mai mici, 1 cutie de bere, ulei Mod de preparare: Puneți painea faramițata intr-un castron, turnați lapte și amestecați. In alt castron, puneți carnea tocata, incorporati ouale, sarea, condimentati, adaugați patrunjel tocat și amestecați. Scurgeti excesul de lapte din paine, adaugați amestecul la carne și amestecați din nou. Adaugați pesmetul și amestecați din nou. Formati chiftelute pe care le dati prin…

- Ingrediente: 750 g ardei capia copt, 250 g roșii, 100 ml ulei, 1 ardei iute, sare, piper, 20 g zahar, 3-4 caței de usturoi, 2 linguri muștar Mod de preparare: Coaceți și curațați ardeii de coaja și de semințe. Puneți fașiile de ardei copt intr-un robot de bucatarie sau blender și pasați pana obțineți…

- Ingrediente pentru chiftele: 500 g carne tocata, 2 linguri de ceapa tocata, 1 lingura patrunjel tocat, 100 g pesmet, 1 ou mare batut, 1 lingura de sos Worcestershire, sare, piper, boia, 10 felii de cascaval Pentru sos: 100 ml ketchup, 50 ml sos barbeque Mod de preparare:Amestecati bine carnea tocata,…

- Ingrediente: gogosari, conopida, otet de vin de 9 grade, sare neiodata, zahar, boabe de piper, boabe de mustar, hrean Mod de preparare: Pentru fiecare kilogram de legume aveti nevoie de 200 ml otet de 9 grade, 100 g zahar (sau 200, daca ii vreti mai dulci), o lingura plina de sare neiodata. Spalati,…

- Mod de preparare: Taiati file scrumbia, inmuiati-o in lapte (ca sa fie mai fina) timp de 1-2 ore, apoi treceti-o prin masina de tocat impreuna cu brinza si nucile de 2 ori. Adaugati untul moale, piperul. Amestecati. Bateti bine intr-un mixer. Masa obtinuta puneti-o pe farfurie. Garnisiti cu masline,…

- Ingrediente: cartofi, ulei Mod de preparare: Curațați și spalați cartofii și zvantati-l pe fiecare in parte. Taiați fiecare cartof in rondele de 1 cm grosime. Uscați fiecare felie. Taiati rondelele in batoane de 1 cm. Incalziți uleiul la 160°C. Scufundați cartofii prajiți in ulei și gatiți-i timp de…

- Ingrediente: 200 g cartofi, 100 g faina cernuta, 6 linguri de cașcaval ras, sare si piper dupa gust, 150 ml ulei vegetal (pentru prajit) Mod de preparare: Curațați cartofii, spalați-i bine și fierbeți-i intr-o cratița cu apa și puțina sare. Zdobiti-i ca pentru piure, apoi lasați-i sa se raceasca. Adaugați…

- Ingrediente: 8 pulpe de pui superioare, cu piele, sare și piper negru macinat, 3 linguri unt, 4 caței de usturoi tocati, ¼ cana de zahar brun, 1 lingura miere, ½ lingurița de oregano uscat, ¼ lingurița de cimbru uscat, ¼ lingurița de busuioc uscat Mod de preparare: Preincalziți cuptorul pana la 200…

- Ingrediente: 6 lamai potrivite ca marime, 1 1/4 cani zahar tos, 5 cani cu apa rece Mod de preparare: Spalați lamaile și curațați coaja galbena cu un curatator de legume, fara sa luati si pielita alba de sub ea. Puneti fasiile de coaja intr-un bol și amestecati-le cu zaharul. Acoperiți vasul și lasați…