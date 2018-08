Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo debuteaza astazi in Serie A, in meciul pe care Juventus il disputa pe terenul lui Chievo. Partida va incepe la ora 19:00 și va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2 și TV Telekom Sport 2. ...

- Juventus deschide sezonul din Seria A, in deplasare la Verona, in fata celor de la Chievo, sambata, 18 august, de la ora 19:00. In conferinta de presa sustinuta inaintea startului competitiei, tehnicianul Allegri a raspuns clar: "Cristiano Ronaldo va juca".

- Forte speciale antitero vor fi asigura securitatea la meciul de debut al fotbalistului porughez Cristiano Ronaldo in Serie A, in care formatia sa Juventus Torino va intalni, in deplasare, echipa Chievo...

- Directorul general al Eleven Sports a declarat ca aceasta intelegere are scopul de a atinge noi orizonturi in mass-media. Nu toate meciurile vor putea fi vazute insa pe Facebook, ci doar optiunile free-to-air din ambele campionate. Restul partidelor vor fi disponibile in continuare la TV. Totusi,…

- Cristiano Ronaldo, 33 de ani, a facut obiectul celui mai rasunator transfer al verii, plecand de la Real Madrid la Juventus pentru 117 milioane de euro. Superstarul portughez se antreneaza alaturi de noii colegi pentru sezonul 2018-2019. S-a stabilit țintarul pentru noul sezon și, totodata, data primului…

- Serie A a stabilit ordinea in care se va desfasura prima etapa a sezonului 2018-2019. Primul meci va avea loc pe 18 august, de la ora 17:00, si va opune campioana de anul trecut, Juventus, si Chievo. Meciul va avea loc la Verona.

- Chelsea este gata sa ofere o suma uriasa pentru Mattia Caldara (24 de ani). Potrivit presei britanice, clubul este dispus sa inainteze o oferta de aproximativ 50 de milioane de euro, informeaza mediafax. Maurizio Sarri este decis sa formeze la Chelsea o echipa italiana. Dupa ce si-a aratat…

- Portarul Ionuț Radu (21 de ani) a fost transferat de Genoa de la Inter Milano. Goalkeeperul era imprumutat de Inter la Avellion, echipa care a terminat pe locul 15 in Serie B. Radu a jucat 22 de meciuri pentru aceasta formație. Romanul va juca sezonul viitor in Serie A pentru Genoa, dupa ce echipa italiana…