- Dupa ce Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, in frunte cu Mitropolitul Vladimir, ii cerea premierului Ion Chicu, sa revizuiasca prevederile CNESP, in luna mai, in privința oficierii serviciilor divine pana pe data de 30 iunie, astfel incat credincioșii sa aiba acces in lacașele sfinte, masura luata…

- Președintele Igor Dodon a indemnat cetațenii sa poarte maștile de protecție in spațiile indicate de specialiști. Șeful statului și-a exprimat speranța ca in Moldova va continua dinamica in scadere a numarului de infectari cu COVID-19. ”Speram ca vom avea o dinamica la COVID-19 in scadere, așa cum am…

- Președintele Igor Dodon anunța ca a decis sa dea testul la coronavirus, dupa ce saptamina trecuta a revenit din Federația Rusa. Șeful statului spune ca rezultatul este negativ, iar in aceasta saptamina iși va relua activitațile curente. "Am dat testul. Rezultatul este negativ, am considerat oportun…

- Municipiul Balți este cea mai afectat teritoriu administrativ din Moldova de Covid-19 dupa incidența la 100 mii populație. Anunțul a fost facut in cadrul unui briefing de presa. Asfel, in acesta regiune au fost inregistrate 862 de cazuri pozitive la 100 de mii de locuitorii, transmite diez.md. Vezi…

- Guvernul va vota, saptamina viitoare, noul pachet de masuri pentru susținerea mediului de afaceri din țara elaborat la inițiativa președintelui Igor Dodon. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu in cadrul unei emisiuni la NTV Moldova. Igor Dodon a lansat inițiativa de a veni cu un suport suplimentar…

- Saptamina incepe trist in R. Moldova. Inca șase persoane, printre care și un medic, au murit din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Bilanțul deceselor ajunge la 256. In primul caz este vorba despre un barbat de 81 ani, din mun. Chișinau, internat la Spitalul Clinic Republican, pe data…

- Probabilitatea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, in aceasta toamna, este foarte mare, lucru confirmat și de Organizația Mondiala a Sanatații, a declarat premierul Ion Chicu, astazi in cadrul unei conferințe de presa. Cel de-al doilea val ar urma sa izbucneasca in luna octombrie, iar…

- De saptamina viitoare, ar putea fi operate mai multe curse charter, care ii va aduce acasa pe moldovenii de peste hotare. Anunțul a fost facut de premierul, Ion Chicu, in cadrul unui briefing de presa, potrivit caruia, aceasta posibilitate va fi examinata, urmare a numarului tot mai mic de cazuri de…