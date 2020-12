Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre politicieni iși doresc alegeri parlamentare anticipate, in pofida declarațiilor pe care le fac, susține Ion Chicu, dupa intrevederea cu „conducerea de varf a țarii”. Mai mult, Ion Chicu a precizat ca Republica Moldova a intrat de facto intr-o alta campanie electorala, incepand cu data…

- Criza politica in care se afla in prezent Republica Moldova poate fi depasita exclusiv prin organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, considera avocatul Stefan Gligor. Potrivit acestuia, un prim pas ar fi demisia Guvernului care ar putea fi ceruta de catre cetateni, noteaza IPN.

- Republica Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate, insa acest lucru nu se va intimpla atita timp cit dizolvarea Parlamentului nu este convenabila pentru actorii mari ai politicii moldovenești. In același timp, in cazul unor alegeri anticipate, partidul condus de catre Renato Usatii, ar…

- Partidul Democrat nu se teme de alegeri parlamentare anticipate, dar „noi nu pledam pentru acestea”. Declarația a fost facuta de liderul democraților, Pavel Filip, in cadrul unui interviu pentru Radio Europa Libera. Pavel Filip a spus ca eventualele alegeri parlamentare anticipate ar fi o catastrofa…

- In aceste clipe are loc conferința de presa organizata de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova cu tema „Opțiunile electorale ale cetațenilor din Republica Moldova in preajma turului II al alegerilor prezidențiale”.

- CHIȘINAU, 19 oct – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministrului Agriculturii, Ecaterina Grigorean, a declarat pentru Sputnik Moldova ca acum 10 zile un grup de fermieri care au organizat protestul de astazi au discutat cu ministrul Agriculturii despre revendicarile pe care ei le inainteaza. …