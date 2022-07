Fostul premier Ion Chicu denunța presiuni din partea guvernarii asupra mai multor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii pentru a vota inițierea unui nou dosar in privința lui Alexandr Stoianoglo in baza unei sesizari in care ar fi vizata și mama Procurorului General suspendat. Plangerea urma sa fie examinata in ședința de vineri a consiliului, dar care a eșuat din lipsa de cvorum. Intre timp, CtEDO a anunțat ca va examina in regim de urgența plangerile depuse de Stoianoglo, iar președinta Maia Sandu ezita sa ia o decizie de a-l demite pe Procurorul general suspendat, chiar daca acesta…