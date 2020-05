Chicinetta, un concept by Gavroche-Cafe. Brasserie. Toate detaliile, în articol! Conceptul implementat de Gavroche-Cafe. Brasserie a devenit, cu siguranța, alternativa perfecta pentru tine, fie ca alegi sa iei masa la birou sau pur și simplu vrei sa renunți la gatitul acasa. “Deși acest proiect pornește intr-o perioada in care meniurile TO GO sunt singura varianta de a savura preparatele restaurantului preferat, pentru noi e doar momentul in care am inceput un drum frumos care, cu siguranța, va va surprinde la tot pasul. Suntem implicați total! Așteptați-va la ce e mai bun!”, transmit cei de la Gavroche-Cafe. Brasserie. Pentru a consulta meniurile zilnice și pentru a fi la… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va primi turisti de la 1 iulie, a anuntat, miercuri, in Parlamentul de la Atena, secretarul de stat Giorgos Gerapetritis, transmite DPA. "Vom deschide turismul de la 1 iulie. Detaliile privind demararea sezonului, inclusiv sprijinul financiar pentru industria turismului, vor fi anuntate…

- Responsabilitatea și optimismul sunt elemente care au ghidat, intotdeauna, activitatea Colibri Tour. Incercam, și de aceasta data. sa vedem dincolo de provocarile momentului și, mai ales, sa gasim soluții! Operatorilor din turism, ghizilor, dar și organizatorilor de evenimente, le intindem o mana de…

- Cabinetul de Masaj Terapeutic, Kinetoterapie și Reflexoterapie din Zlatna vine in intampinarea celor interesați cu un nou serviciu. “Motivul pentru care am introdus in cabinet și terapiile Reiki vizeaza reechilibrarea energetica pentru a aduce armonia necesara fiecaruia dintre noi. Prin Reiki reușim…

- Siviu Predoiu, fost adjunct al SIE, crede ca sub presiunea valului de verdicte, opinii, interdictii, statistici si breaking-news-uri, granita dintre informare si suprainformare dispare si un nou fenomen se insinueaza: news fatigue. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook , el eplica modul in care a…

- In continuarea eforturilor susținute pentru facilitarea revenirii in țara a unor cetațeni romani aflați cu titlu temporar in strainatate și care au fost afectați de masurile intreprinse de statele europene pentru gestionarea și prevenirea epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul…

- Ofera-i corpului tau doza necesara de vitalitate și revigorare! Agenția Colibri Tour te invita sa redescoperi placerea relaxarii la cea mai veche stațiune balneo – Baile Herculane. Beneficiile izvoarelor termominerale, completate cu drumeții in Valea Cernei sunt remediile excelente contra anxietații,…

- La data de 2 martie 2020, in jurul orei 18.20, patrula mixta formata din polițist și jandarm, constituita la nivelul Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, l-a depistat pe un barbat de 52 de ani, din municipiu Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Șona, fiind sub influența…

- Daca va doriți un sejur la un alt capat de lume, mai precis in Egipt, trebuie sa știți ca puteți opta pentru o calatorie cu avionul, cu plecare din Cluj-Napoca și ca, la destinație, veți avea parte de condiții de cazare care satisfac cele mai exigente gusturi. Va spunem ca hotelul la care veți sta este…