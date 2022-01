Stiri pe aceeasi tema

- Legea energiei si a gazelor a fost modificata pe 31 decembrie 2021, iar in noile condiții consumatorii vor putea sa-și schimbe furnizorul doar cu plata unor sume catre companiile respective, astfel ca vor fi tot mai putini cei care vor putea sa faca acest lucru, atrage atenția Asociatia Energia Inteligenta…

- Inceputul de an vine cu vești proaste pentru consumatorii casnici din Romania, nevoiți sa plateasca foarte mult pentru facturile la gaze și energie, mai ales ca furnizorii sunt tot mai puțini. Fața de anul trecut, la gaze, doar 20 de companii mai au oferte pentru consumatorii casnici, comparativ cu…

- Pretul record la energie electrica din aceste zile din Romania si din toata Europa este cauzat de oprirea unor reactoare nucleare in Franta, dupa descoperirea unor defectiuni, a declarat, luni, Ion Lungu, directorul executiv al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania AFEER . "Franta a inchis…

- Pretul energiei electrice atinge noi recorduri pe bursa de profil OPCOM, ajungand la peste 2.300 de lei pe MWh in varf de consum pe piata spot, dupa cum arata datele postate pe site-ul operatorului bursier și citate de Agerpres. Astfel, energia cu livrare luni are un pret mediu de 1.591 lei pe MWh pe…

- Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4%, iar rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 este 7,8%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor de consum…

- Romania are in plan cresterea capacitatii de inmagazinare a gazelor la peste 4 miliarde de metri cubi, de la 3 miliarde in prezent, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la inaugurarea unei statii de uscare gaze la depozitul de la Bilciuresti, judetul Dambovita, alaturi…

- Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in octombrie 7,4%, iar comparativ cu luna octombrie 2020 indicatorul este 7,9%, anunța INS. Prețurile energiei au salturi importante, de 46% la gaze și 24% la energie electrica. Rata medie a preturilor de consum…

- In prezent, Republica Moldova platește de 5 ori mai mult, comparativ cu anul trecut, pentru gazul livrat de Gazprom. Chișinaul califica prețul neargumentat și cauta alternative. Republica Moldova a solicitat suportul UE pentru livrarea gazelor. Chișinaul spera sa primeasca gaz din Romania,…