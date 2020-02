Chiar vor românii să-i angajeze pe brutarii din Sri Lanka? Scandalul de la Ditrau, unde localnicii s-au revoltat dupa ce patronul unei brutarii a angajat doi srilankezi, a aprins spiritele in toata tara. La suprafata, toata lumea s-a declarat solidara cu cei doi brutari, unii s-au oferit chiar si sa le ofere alte locuri de munca. Patronii care i-au angajat au spus initial in fata a 300 de oameni din Ditrau ca renunta la cei doi. Ulterior sub presiunea valului de simpatie creat de media s-au razgandit. S-au gasit explicatii care de care (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valerica Zamfirescu a condus vreme de 20 de ani Primaria din Slobozia Bradului si in prezent se ocupa cu viticultura. Pensionarul are o propunere pentru cei doi cetateni din Sri Lanka dezavuati de comunitatea din localitatea harghiteana Ditrau.

- Patronul unei pizzerii cunoscute din municipiul Deva si-a manifestat intentia de a-i angaja pe cei doi brutari din Sri Lanka, dupa ce a aflat ca satenii din Ditreni, judetul Harghita, au protestat impotriva lor. Patronul pizzeriei din Deva, Marius Sanfirisca, si-a facut publice datele…

- Anteprenorul Ștefan Mandachi insista sa angajeze el brutarii din Sri Lanka, susținand ca aceștia nu au o viața buna in Ditrau, „chiar daca vor juca teatru autoritațile ca-i primesc inapoi cu flori”. Omul de afaceri spune ca mai are angajați din aceasta țara, in Brașov, potrivit Mediafax.Ștefan…

- "Noi va vrem! Nu prea am avut timp de citit presa in ultimele zile, dar si cand imi fac ceva timp, ma deprim. Referitor la protestul satenilor din Ditrau, noaptea mintii, greu de crezul ca suntem in 2020! Avand in vedere bunele referinte primite de cei doi muncitori de la Ditrau, originari din Sri Lanka…

- Antreprenorul Ștefan Mandachi l-a criticat pe patronul brutariei din Ditrau și le-a facut celor doi brutari din Sri Lanka oferta de a-i angaja la firma sa. ”Cu riscul sa pierd clienții sau sa provoc rascoale, ii pun șef de producție”, a adaugat el.”Eu daca eram in locul patronului de la Ditrau…

- El a spus ca-i angajeaza la firmele sale pe cei doi brutari din Sri Lanka care sunt la un pas sa-si piarda slujbele deoarece localnicii din comuna harghiteana nu-i vor in randul lor. "Eu daca eram in locul patronului de la Ditrau nu as fi renuntat la cei doi straini pentru nimic in lume. A fost las,…

- UDMR a transmis, joi seara, ca nu poate accepta incitarea la ura impotriva unor oameni de alta culoare sau care vorbesc alta limba, cum sunt emigranții din Sri Lanka, angajați brutari in Ditrau, județul Harghita, reprezentanții Uniunii facand apel la calm, anunța MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant…