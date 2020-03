Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei seri au fost raportate inca 3 decese datorate COVID-19, toate in județul Ialomița, astfel ca numarul total al celor decedați, pana acum, in Romania se ridica la 37. – Deces 35 Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv…

- Marcel Ciolacu a spus, miercuri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv National, ca Romania se afla intr-o situatie dificila. Ciolacu spune ca este de vina Guvernul Orban 1 si nu Guvernul PSD. "Ne aflam intr-o situatie dificila, nu pentru PSD, pentru noi toti si am ajuns astazi intr-o…

- Electrocentrale București S.A. (ELCEN), principalul furnizor de caldura și apa calda pentru bucureșteni, a anunțat astazi ca activitatea operationala nu este perturbata de evolutia COVID-19 in Romania, iar la ora actuala nu exista persoane infectate cu noul coronavirus in cadrul organizatiei.ELCEN precizeaza…

- "De la aflarea vestii ca senatorul Vergil Chitac a fost depistat cu coronavirus, m am izolat pentru ca m am intalnit cu dumnealui la audierea ministrului Justitiei, pe 3 martie 2020ldquo;, transmite deputatul USR de Constanta Stelian Ion. Parlamentarul mai spune ca, desi a luat legatura cu personalul…

- Marcel Vela, ministrul de Interne a anunțat, in urma cu puțin timp, ca toate persoanele care vin in Romania din țari cu cel puțin 500 de cazuri confirmate de coronavirus vor intra automat in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. ”Se aproba instituirea izolarii la domiciliu pentru toate persoanele care…

- "Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in acțiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Președintelui Romaniei sa declare starea de urgența, iar Parlamentului…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMVB) va inaugura, vineri, primul Spital Universitar Veterinar de Urgenta din Romania – „Prof.dr. Alin Birtoiu”, in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei de invatamant superior,…

- CARANSEBEȘ – Șase persoane s-au prezentat astazi la Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș pentru a fi evaluate in cazul unei eventuale contaminari cu coronavirus, mai ales ca veneau din zone apropiate de cele 11 focare din Italia! Trei dintre acestea au fost deja trimise acasa, la Maciova, unde se…