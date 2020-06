Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a participat la prima sa videoconferinta publica in care a conversat cu patru persoane ce asigura servicii de ingrijire la domiciliu despre modul in care acestea isi asista rudele in cele mai grele momente ale pandemiei de coronavirus,

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 94 de ani, a iesit in acest weekend, pentru prima oara de la impunerea restrictiilor de izolare, la o plimbare cu calul prin jurul castelului Windsor, potrivit unor imagini publicate de mass-media britanice, relateaza luni EFE. Suverana britanica…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se retrage, cel putin temporar, din viata publica. Ea va ramane la resedinta de la Castelul Windsor alaturi de Printul Philip. Decizia a venit ca urmare a impactului epidemiei de coronavirus. Dar de ce nu a facut acest lucru de la inceputul pandemiei in UK, ci…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in virsta de 94 de ani, se retrage din viata publica in urmatoarea perioada, absenta ei de la indeplinirea obligatiilor oficiale urmand sa devina cea mai lunga din domnia ei de 68 de ani.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a implinit ieri 94 de ani. Evenimentul, care era de obicei sarbatorit in familie, a fost marcat anul acesta de si mai multa discretie avand in vedere criza coronavirusului cu care se confrunta si Marea Britanie. In mod obișnuit, pentru a marca aniversarea reginei,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 93 de ani, este „sanatoasa“, au confirmat oficialii Palatului Buckingham, dupa ce fiul suveranei, printul Charles (71 de ani), a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii le-a adresat, joi, britanicilor un mesaj, in care a reamintit cetatenilor "sa-si schimbe obiceiurile", pentru ca fiecare "are de jucat un rol vital" in contextul pandemiei de coronavirus.