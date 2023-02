Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Alba care s-a rasturnat miercuri cu masina pe un camp a fost scoasa din autoturism, pana la ajungerea fortelor de interventie, de catre un pompier militar aflat in timpul liber, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii si sotia sa, Camilla, planuiesc sa calatoreasca in Germania in primavara, a relatat miercuri revista Stern, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Prințesa de Wales a Marii Britanii i-a adus un omagiu Reginei Elisabeta la o slujba de colinde in Westminster Abbey, spunand ca primul Craciun al familiei regale fara Regina va fi „foarte diferit”. Slujba de colinde a avut loc saptamana trecuta și a fost difuzata sambata (24 decembrie). Regele Charles,…

- In Regatul Unit, sambata, 6 mai, 2023, este programata ceremonia de incoronare a lui Charles III. Totuși, o problema de sanatate a suveranului ar putea putea modifica in cateva puncte esențiale derularea acestui eveniment atat de așteptat, transmite Closer. Mai sunt cinci luni pana incoronarea lui…

- Regele Charles al Marii Britanii a dansat cu sora vitrega a Annei Frank in timpul unei vizite la un centru comunitar evreiesc din nordul Londrei, relateaza DPA/PA Media. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Regele Marii Britanii, Charles al III-lea si Camilla, regina consoarta, au ales o fotografie realizata cu ocazia evenimentului Braemar Royal Highland Gathering din Scotia pentru felicitarea lor de Craciun din acest an, relateaza luni DPA/PA Media. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- VIDEO: La un pas de tragedie pe un drum din Alba: Cum a evitat un șofer, un accident rutier ce putea sa aibe urmari grave La un pas te tragedie s-a aflat un barbat din Alba, care era sa fie implicat intr-un accident rutier, dupa ce in fața i-a aparut un autoturism care a intrat in depașire pe line continua. …

- Un barbat a fost arestat dupa ce a aruncat un nou in Regele Charles. Este al doilea astfel de incident in mai puțin de o luna. Garzile de securitate l-au condus pe monarh departe de o mulțime de oameni in centrul orașului Luton, dupa ce un barbat l-a atacat cu un nou, noteaza metro. Un suspect in varsta…