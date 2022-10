Chiar și iadul are nuanțe Pe cand mima statutul de jurnalist obiectiv (o specie iluzorie inventata de el), Rareș Bogdan a spus ceva memorabil: ,,Cu cat esti mai prost, mai imoral, mai lingusitor, mai grobian, mai ticalos, mai curva si obligatoriu corupt, ai sanse sa devii politican de top”. Ajuns, intre timp, cel puțin un dandy de top al […] Articolul Chiar și iadul are nuanțe apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

