Stiri pe aceeasi tema

- Erik Spoelstra (53 ani) este antrenorul lui Miami Heat din 2008. Dupa ce a divorțat, el a semnat un nou acord, in valoare de 120 de milioane de dolari (aproximativ 110 milioane de euro) pe opt sezoane.

- Ana Maria Branza nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei, insa incearca sa fie bine de dragul baiețelului sau. Chiar daca pentru fosta scrimera anul 2024 a adus o schimbare majora in viața sa, acest lucru nu o impiedica deloc sa iasa bun evidența atunci cand iese in oraș. Paparazzii Spynews.ro…

- Cine a mai vazut o relație atat de frumoasa dupa divorț? Razvan Cuc știe sa o trateze pe fosta soție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Amalia Nastase nu s-a ferit sa recunoasca faptul ca in ultima perioada a luat mai multe kilograme in greutate, insa este hotarata ca in acest an sa scape de ele. Fosta soție a lui Ilie Nastase a vorbit intr-un interviu pentru cancan.ro și despre cele doua fiice ale sale.Amalia Nastase a fost cea de-a…

- Dupa divorțul de Pepe, Raluca Pastrama a inceput o noua viața alaturi de Ibrahim Ibru, alaturi de care are o fetița. Ei bine, se pare ca vedeta va divorța din nou. Ce a delcarat omul de afaceri, Ibrahim Ibru, aflați in randurile urmatoare. Raluca Pastrama divorțeaza de Ibrahim Ibru Raluca Pastrama a…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Vasi Geambazi, nepotul lui Gigi Becali. Iata ipostaza in care a fost surprins, de aceasta data, milionarul de catre paparazzii SpyNews.ro, cand credea ca nimeni nu il vede.…

- Ștefan Stan a confirmat ca a pus capat relației cu Simona dupa o casnicie de 4 ani. Zvonurile potrivit carora intre cei doi a intervenit o ruptura au inceput sa apara inca de anul trecut de cand Simona s-a mutat in Germania alaturi de cele doua fetițe ale lor. Atunci Ștefan a infirmat informația, spunand…

- Tzanca Uraganu este exemplul perfect ca prima iubire nu se uita niciodata! Indiferent unde ajunge sau ce face, gandurile lui sunt tot la fosta soție! Este inconjurat de femei frumoase și are o iubita pe masura, dar se pare ca Lambada are mereu prioritate! Paparazzii Spynews.ro i-au surprins in mall…