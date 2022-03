Chiar și Bulgaria se dezice de Rusia. ”Există alternative” Bulgaria nu va purta discutii cu gigantul energetic rus Gazprom pentru a-si reinnoi contractul de cumparare de gaze naturale, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, si va cauta surse de aprovizionare alternative, a declarat sambata viceprim-ministrul Assen Vassilev, citat de Reuters. Statul bulgar isi satisface aproape toate nevoile de gaze cu gaze rusesti, in cadrul unui acord pe termen de 10 ani cu Gazprom, care expira la sfarsitul anului 2022. ”In aceasta situatie, nu pot fi discutii cu Gazprom… Exista alternative. Nu este vorba doar despre Bulgaria, aceasta este o strategie europeana comuna”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul bulgar isi satisface aproape toate nevoile de gaze cu gaze rusesti, in cadrul unui acord pe termen de 10 ani cu Gazprom, care expira la sfarsitul anului 2022. ”In aceasta situatie, nu pot fi discutii cu Gazprom… Exista alternative. Nu este vorba doar despre Bulgaria, aceasta este o strategie…

- Bulgaria ia in calcul sa nu mai negocieze un contract pentru livrarea gazelor cu gigantul energetic rus Gazprom. Decizia anunțata de vicepremierul Assen Vassilev vine in contextul razboiului din Ucraina, conform Reuters. Oficialul a spus ca Bulgaria va cauta surse alternative de aprovizionare. Guvernul…

- Oficialul a spus ca Bulgaria va cauta surse alternative de aprovizionare. Guvernul Romaniei a purtat discuții decisive luna trecuta cu liderii guvernelor din Bulgaria și Grecia pentru diversificarea surselor de gaze naturale din import, astfel incat aceste țari sa nu mai fie dependente de gazul din…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu omologul sau azer, Ilham Aliev, despre „creșterea securitații energetice prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate”. „Discuție telefonica foarte buna cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev privind intarirea și extinderea Parteneriatului…

- Bulgaria sprijina sancțiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia sa din Ucraina, dar probabil ca va cauta o excepție pentru interzicerea importurilor rusești de gaze naturale și petrol. Bulgaria este aproape complet dependenta de aprovizionarea cu gaze de la Gazprom din Rusia. Singura sa rafinarie…

- Gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, construit de Gazprom pentru a ocoli Ucraina, este suspendat si Uniunea Europeana ii studiaza compatibilitatea cu politica sa energetica, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, citat de Reuters.…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Decizia vine in urma unei solicitari a Bulgargaz, principalul furnizor de gaze si furnizor public al tarii balcanice, transmite Agerpres.Preturile gazelor naturale au crescut in Europa in ultimul an, amplificand presiunile inflationiste si amenintand sa slabeasca increderea consumatorilor.Autoritatea…