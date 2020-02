Stiri pe aceeasi tema

- "Atmosfera in Marea Britanie e destul de calma și de liniștita. Vom vedea mai pe seara momentul in care va suna „gongul", la ora 23:00, care va fi atmosfera pe strazi, daca va fi incarcatura emoționala pe masura momentului istoric pentru Europa și pentru Marea Britanie", a spus Dan Mihalache, ambasadorul…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele SUA, Donald Trump, au afirmat ca așteapta cu interes sa continue cooperarea strânsa și negocierea unui "acord de liber schimb ambițios", a comunicat Biroul prim-ministrului de la Londra, dupa o convorbire telefonica între cei…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Marea Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Mares Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Cozi la secțiile de vot din Marea Britanie, unde cetațenii sunt chemați la urne pentru a decide o noua configurație a Parlamentului de la Londra, principala miza fiind insa legata de Brexit. .

- Aproape 400.000 de romani vor sa ramana in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine primește dreptul de a locui in Regatul Unit Peste o jumatate de milion de persoane au subscris in luna octombrie la schema de inregistrare a statutului in Regatul Unit. Astfel, numărul total al solicitărilor primite…