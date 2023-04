Chiar se retrage Gigi Becali din fotbal?

Stiri pe aceeasi tema

- Pe Horațiu Feșnic nu-l ajuta nici istoricul in relația cu FCSB. „Centralul” din Cluj a condus și disputa de anul trecut cu Voluntari, partida care a oprit-o pe FCSB din drumul spre titlu, brigada sa avand și atunci o eroare decisiva. Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal din cauza arbitrajului…

- Rapid a caștigat cu 4-2 duelul amical cu Concordia Chiajna, desfașurat cu doar cateva zile inaintea meciului cu Farul. Adrian Mutu la trimis pe teren și pe Dan Matei Șucu, baiatul unuia dintre acționarii clubului. Puștiul are doar 16 ani. Fiul lui Dan Șucu a debutat la prima echipa a Rapidului Adrian…

