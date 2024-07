Chiar poti sa daruiesti cosuri cadou in orice ocazie? Afla acum!

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (22 de ani), a vorbit pentru prima data despre faza golului 2 din meciul Romaniei cu Olanda, din optimile Euro 2024. „Tricolorii” au pierdut, scor 0-3, iar echilibrul s-a rupt in minutul 83, atunci cand Donyell Malen (25 de ani) a inscris in urma unei greșeli comise de Dragușin. Olanda…

- Situație inspaimantatoare in KarachiServiciul de ambulanța Edhi a raportat ca, in mod obișnuit, aduce zilnic intre 30 și 40 de persoane decedate la morga din Karachi. In ultimele șase zile, numarul de cadavre aduse a crescut semnificativ, cu aproximativ 568 de decese in total, dintre care 141 au fost…

- Luca, fiul Biancai Brad, a fost acceptat la o Universitate din Bologna, Italia, și este in culmea fericirii. Artista a marturisit ca este mandra de fiul ei și se bucura ca va putea pleca sa studieze in Italia. Recent, vedeta a participat la ceremonia de absolvire de liceu a baiatului ei.„A avut ceremonia…

- Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute și respectate prezentatoare TV din Romania, a fost intotdeauna subiectul discuțiilor publice datorita succesului și carierei sale impresionante. Salariul știristei de la Pro TV a fost, de-a lungul anilor, un subiect de mare interes și curiozitate pentru publicul…

- Jador și Iancu Sterp s-au intalnit, dupa ce mama Geta a avut un derapaj rasist la adresa manelistului. De curand, acesta chiar i-a dat replica pentru ca a fost deranjat de comentariile ei. Cum a reacționat Iancu atunci cand l-a vazut pe solist in Republica Dominicana. Raspunsul lui Jador pentru mama…

- Valentin Mihaila (24 de ani) a evitat sa raspunda direct cand a fost intrebat daca iși va prelungi contractul scandent, in vara anului 2025, cu Parma. Mihaila a spus ca este o onoare sa poarte tricoul „cruciaților” și ca, pentru moment, se gandește doar la Campionatul European din Germania. Valentin…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a fost intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din acest an. Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Alba Iulia, despre candidatura sa pentru functia de presedinte al Romaniei, ca mai intai trebuie vazut care vor fi rezultatele…

- Proiectul care vizeaza lucrari realizate fara respectarea autorizatiei de construire nr. 47 03.10.2022 la hotel S P 3e si supraetajare in limita a 20 , amplasat in Eforie Nord, strada Aleea Belona Vraja Marii, Braseria Solero, a fost depus la APM Constanta de firma Soft 92 SRL. Asociatii societatii…