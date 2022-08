Stiri pe aceeasi tema

- Andra Voloș și Dana Badea sunt ”la cuțite”, asta dupa ce fosta ispita de la Insula Iubirii a acuzat-o pe fosta lui Bogdan Mocanu ca ar avea o legatura cu iubitul ei, Alin. Acum Andra Voloș ii raspunde și o numește ”penibila”.

- Alex, in varsta de 31 de ani și Teodora, in varsta de 19 ani sunt casatoriți și s-au dus la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, dupa ce s-au lovit de diverse probleme de cuplu de-a lungul timpului. Cei doi ajunsesera la un pas de desparțire, insa, lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Alex…

- Bogdan Ionescu este una dintre ispitele masculine de la „Insula Iubirii” sezonul 6. Acesta a participat la show in sezonul 4, impreuna cu fosta soție Hannelore. Relația celor doi a fost una dntre cele mai mediatizate, iar Hannelore a fost dur criticata dupa ce s-a indragostit de ispita Andy. In ciuda…

- Se pare ca Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, se simte din ce in ce mai rau. Tanara s-a filmat in timp ce statea pe bancheta din spate a unei mașini, iar imaginile tulburatoare i-a uimit pe oamenii din mediul virtual.

- Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, s-a logodit cu iubitul sau. Ieri, aceasta a fost ceruta de soție de catre Alin, iar eveniment raspunsul acesteia a fost DA. Avem primele declarații ale vedetei dupa marele pas.

- Se anunța nunta mare in lumea showbiz-ului romanesc! Fosta ispita de la Insula Iubirii, Daniela Badea, a fost ceruta recent in casatorie. Bineințeles, focoasa bruneta a izbucnit in lacrimi de fericire. Stați sa vedeți cine este barbatul celebru pe TikTok care i-a furat inima și care o face fericita!

- In episodul noua de la Insula Iubirii, Lavinia și ispita Florin au decis sa doarma in Camera Libera, insa decizia nu a fost una ușoara pentru Lavinia. Fosta iubita a lui Rey s-a simțit pregatita sa faca acest pas, așa ca a hotarat sa doarma impreuna cu Florin Cerghit.

- Este scandal de proporții in lumea showbiz-ului romanesc! Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, este acuzata de catre internauți ca și-a facut din nou meseria de ”ispita”, de data aceasta cu un barbat insurat, care are și o fetița in varsta de doi ani. Iata despre cine este vorba și ce acuzații…