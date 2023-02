Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri ucraineni care au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina in Republica Moldova, au fost reținuți de polițiștii de frontiera. Astfel, in rezultatul unui schimb de informații intre autoritațile de frontiera moldo-ucrainene, in seara zilei de 23 ianuarie 2023, polițiștii de frontiera au…

- Polițiștii de frontiera au reținut un cetațean al Bulgariei, in varsta de 70 de ani, care s-ar face vinovat de producerea unui accident rutier la Chișinau. Acesta a parasit locul accidentului și a incercat sa iasa din Republica Moldova, pana la elucidarea circumstanțelor pe caz.

- Marți, 10 ianuarie a.c., polițiștii Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigații Criminale impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Someș Odorhei au depistat și reținut un barbat de 65 de ani, din comuna Someș Odorhei, județul Salaj. Judecatoria Jibou a emis pe numele acestuia un mandat de…

- In cadrul activitatilor de patrulare, politistii Biroului de Ordine Publica au depistat, in data de 5 ianuarie, pe raza municipiului Bistrita o maramureșeanca de 25 de ani, din Viseu de Sus, urmarita fiind condamnata la 2 ani de inchisoare. Potrivit IPJ Bistrița Nasaud, politistii din cadrul Serviciului…

- Politistii de frontiera din Botosani au confiscat 2.500 pachete de tigari in valoare de 32.000 de lei in cadrul unei actiuni comune desfasurate in cooperare cu politistii de frontiera din Republica Moldova, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi.…

- INFRACTOR PRINS… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova, cautat de autoritațile din Italia, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de violența domestica pe teritoriul Italiei. Astfel, in…

- Ca la noi, la nimeni! In aceasta iarna, deținuții pot baga in prize reșouri sau calorifere electrice, pe cand politiștii de penitenciare nu pot face același lucru. Prin urmare, deținuții-vedete, precum fostul consilier prezidențial, Elena Udrea, fostul edil al Constanței, Radu Mazare, și ex-primarul…

- Joi, 2 noiembrie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat și reținut un tanar de 28 de ani, din localitatea Mihalț, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Blaj. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…